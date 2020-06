Extrem cool und unglaublich nah

„Es ist zu kurz gedacht, dass Netzwerke Computer miteinander verbinden", hielt der Internet-Pionier David Clark in den Achtzigerjahren fest. „Sie verbinden Menschen miteinander, die Computer als Medium verwenden. Es ist ein neuer Weg für Menschen, die miteinander kommunizieren wollen." Heute gewinnt auch die Mensch-Maschine-Interaktion neue Bedeutung. 2007 begann mit dem iPhone eine neue Ära der intimen Maschinennähe. Bis dahin waren Rechner üblicherweise über Schalter oder Knöpfe bedient worden - wobei man auf den Trackpads tragbarer Rechner bereits üben konnte, wie man mit Fingerspitzengefühl über die empfindsamen Stellen einer Maschine streicht. Smartphones und Tablets möchten, dass man sie nur noch auf diese Weise berührt.

In den zurückliegenden Jahrzehnten sind die Maschinen und wir einander nahe gekommen. Telefone, die früher in kalte Vorzimmer verbannt waren, sind zutraulich geworden und haben sich in unsere Jackentaschen eingeschlichen. Das Knöpfchendrücken - Inbild der frühen Automation - stand einst für die Überwindung eines kleinen Widerstands, so als müßte erst ein gewisser Druck auf die Maschine ausgeübt werden, ehe sie gehorcht. Mit der Zeit ging der Kontakt sachter vonstatten, an weich regelbaren Drehknöpfen stellte sich in den Siebzigerjahren erstmals so etwas wie ein Zartgefühl den Maschinen gegenüber ein. Die Knöpfe wurden kleiner, flacher und nachgiebig wie Fleisch, sie tauchten ab in Folientastaturen und vandalismusresistente Touchscreens an öffentlichen Geräten wie Fahrkartenautomaten oder Bankomaten. An Rechnern bedienen wir seit langem scheinbare Knöpfe - Buttons, Schaltflächen - unter der gläsernen Haut der Bildschirme.

Und auf erstaunliche Weise taucht das, was scheinbar endgültig virtualisiert worden ist, als technische Raffinesse dann doch wieder auf. Eine Verfeinerung des Knopfs, der keiner mehr ist, kommt beispielsweise von einem Autobauer: Volkswagen hat von der amerikanischen Firma Immersion eine Technologie erworben, mit deren Hilfe man Buttons auf einem Touchscreen wieder an der Fingerspitze spüren kann.