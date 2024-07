Die Pyramiden von Bosnien

Eine fantasievoll erfundene Märchengeschichte über angeblich jahrtausendealte Riesenpyramiden in Bosnien kann für echte Forschung zur Gefahr werden.

Man kann schon ein bisschen ehrfürchtig werden, wenn man sich bewusst macht, dass die ägyptischen Pyramiden von Gizeh bereits seit viereinhalb Jahrtausenden für Staunen sorgen. Wie kann man dieses wunderschöne historische Bauchkribbeln noch verstärken? Ganz einfach: Indem man noch größere, noch ältere Pyramiden findet.

Genau das sei ihm gelungen, glaubt der aus Bosnien stammende Bauunternehmer Semir Osmanagić. Mitten in Bosnien steht nämlich der Hügel Visočica – und der, so versichert Osmanagić, ist in Wirklichkeit gar kein Hügel, sondern die gigantische „Pyramide der Sonne“, errichtet vom Volk der Illyrer, vor 12.000 Jahren. Mindestens. Möglicherweise sogar schon vor 30.000 Jahren.

Geologisch erklärbar

Tatsächlich sieht der besagte Hügel für Hügelverhältnisse recht regelmäßig aus – zumindest wenn man ihn von der richtigen Seite betrachtet, kann man mit etwas gutem Willen schöne gerade Kanten erkennen. Und wenn man ein bisschen gräbt, dann stößt man dort und da auf Steinplatten mit gleichmäßiger Dicke, als hätte man sie nach wohldurchdachtem Plan aus einem Steinbruch herausgeschlagen. Manchmal bestehen diese Platten auch aus kleineren Steinchen, die ähnlich wie Waschbeton fest miteinander verbunden sind – ein prähistorischer Verbundwerkstoff?