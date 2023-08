Warum mir auf der Gamescom überall Tarotkarten zugesteckt wurden

Nach dem Test des fantastischen Reka ( mehr dazu hier ) bekam ich ein Ziegen-Tarot-Pickerl . Gleich neben deren Messestand gab es bei Toads of the Bayou kleine Tarot-Visitenkarten. Im rundenbasierten Taktikgame nutzt man solche Karten, um eine Horde Kröten in den Kampf zu führen.

Als Journalistin auf der Gamescom erhält man ganz schön viel Zeug. Wie ein Kind, das den Zahnarzt überstanden hat, bekommt man nach fast jedem Termin mit Entwickler*innen mindestens ein Pickerl geschenkt. Weil ich aber meistens sofort weiter muss, schaue ich mir die Ausbbeute erst abends im Hotel genauer an. Am Messemittwoch waren das Tarotkarten aus 4 unterschiedlichen Quellen.

In Toads of the Bayou setzt man Karten ein, um gegen Gegner anzutreten

In Harmony: The Fall of Reverie muss man die Menschheit retten

Nachdem ich beim französischen Studio Don’t Nod das tolle Jusant vorgestellt bekam (mehr dazu hier), erhielt ich ein Goodie-Sackerl, in dem sich ein komplettes Tarotdeck befand. Produziert wurde das zum narrativen Adventure Harmony: The Fall of Reverie. Hier müssen Spieler*innen in die Zukunft sehen und das Schicksal der Menschheit lenken. Erschienen ist das Spiel bereits im Mai. Vor wenigen Wochen wurde auch The Cosmic Wheel Sisterhood released. Das ist ebenfalls ein narratives Adventure, in dem man als Hexe anderen die Tarotkarten legt, die man selbst gestalten kann (und das sehr zu empfehlen ist).

Firmen nutzen Social-Media-Hype

Die Österreicher von Causa Creations verteilten auf der Messe ihre aufwändig und wunderschön gestalteten Tarotkarten aus ihrem Brettspiel Sefirot. 2021 ging der Kickstarter dazu durch die Decke und erreichte nach 17 Minuten bereits das Finanzierungsziel. Ich erhielt die Karte der 8 Sterne, die sehr schön glitzert.