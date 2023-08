Gamescom 2023: Perlen aus Österreich und "Cozy Games"

Die Messe hat verstanden, sich in Zeiten von digitalen Events neu zu erfinden. Früher drehte sich alles darum, die neuesten Games noch vor allen anderen auszuprobieren. Dafür nahm man in Kauf, stundenlang Schlange zu stehen. Obwohl das noch immer ein wichtiger Teil der Gamescom ist, rückt die Bindung mit den Fans durch Goodies, Bühnenshows und Aktionen deutlich in den Vordergrund. Dafür müssen die Aussteller viel Geld in die Hand nehmen, was sich kaum in Verkäufen durch ihren Auftritt bemerkbar macht. Dass sie den Besucher*innen trotzdem viel bieten, sorgt vor allem dafür, dass diese fröhlich nach Hause gehen - und das Image der Firmen stärken.

Als überarbeitete Anwalts-Anwärterin reist man in das Dorf Hinterberg (das stark an einen Mix aus Hallstatt und Bad Gastein erinnert), um dort auf einen Selbstfindungstrip zu gehen. Im Dorf ist plötzlich Magie aufgetaucht, weshalb es in guter österreichischer Tradition sofort in ein Tourismusgebiet verwandelt wurde. Tagsüber begibt man sich auf Wanderungen, löst Rätsel in Dungeons und kämpft gegen magische Kreaturen aus der Alpenfolklore. Am Abend geht man dann, ebenfalls in österreichischer Tradition, zum Wirt'n und redet mit anderen Figuren über neue Ausrüstungsgegenstände oder Eismarillenknödl. Das ist optisch und spielerisch sehr gelungen und macht vor allem viel Spaß. Erscheinen soll es 2024 für PC und Xbox.

Heulende Hunde

Mi’pu’mi ist inzwischen eines der größten österreichischen Studios. Den Besucher*innen zeigt es sein neuestes eigenes Spiel Howl. Inspiriert von mittelalterlichen Manuskripten sieht es aus, als hätte jemand mit Tinte und Aquarellfarben auf Pergament gekritzelt - im allerbesten Sinne. Ziel ist es, die Welt vor Werwölfen zu schützen, die Unschuldige mit ihrem Heulen verwandeln.