10 Spiele-Abos im Überblick: So zockt ihr zur Flat-Rate

Den Xbox Game Pass gibt es jetzt in 3 Versionen und bald in 4:

Einige Anbieter bieten Streaming als zusätzliche Option an – manche Games können auch nur als Streaming genutzt werden. Streaming setzt eine schnelle und stabile Internetverbindung voraus, empfehlenswert sind 50 Mbit/s oder höher, ohne Beschränkung des Datenvolumens. Gestreamte Spiele sehen meist optisch weniger gut aus als heruntergeladene Games, aufgrund der Komprimierung des Videosignals, belegen dafür aber nur sehr wenig Speicherplatz am Gerät (meist nur ein paar MB für Speicherdaten).

Bei den meisten Anbietern besitzt ihr die Spiele nicht , die in den Abos verfügbar sind. Wenn der Anbieter beschließt, euer Lieblingsgame aus dem Angebot zu entfernen, habt ihr Pech gehabt. Bei manchen Anbietern habt ihr die Option, diese Spiele zu kaufen, wenn sie den Katalog verlassen haben, ihr aber mit eurem Speicherstand weiterspielen wollt. Üblicherweise bleiben Games, nachdem sie in den Katalog aufgenommen wurden, mindestens ein Jahr drinnen.

Macht eine einfache Rechnung . Überlegt euch, wie viele Games ihr durchschnittlich pro Jahr kauft. Schaut auch die Spiele-Kataloge der Anbieter an, ob ihr mindestens diese Anzahl an Spielen findet, die ihr zocken würdet (und noch nicht besitzt). Rechnet jetzt die aktuellen Kaufpreise für die Games beim günstigsten Anbieter eurer Plattform (PC, Konsole, etc.) oder Amazon zusammen. Ist der Betrag höher als die Jahresgebühr des Abos, zahlt sich zumindest ein Ein-Jahres-Abo bei diesem Anbieter aus.

Auf jeden Fall sollte man die Gratis-Zeiträume zum Testen nutzen , die die meisten Dienste anbieten. Vorsicht: Bei vielen wird nach dem Testzeitraum automatisch ein Abo abgeschlossen. Stellt auch am besten einen Reminder im Kalender am Smartphone , um euch vor dem Ablauf des Test-Abos daran zu erinnern, dass ihr eventuell das Abo stornieren wollt.

Die Spiele-Abos werden gerne als „Netflix für Games“ bezeichnet. Ganz so einfach, wie ein Netflix-Abo abzuschließen, ist es aber oft nicht. Viele der Dienste haben Abos in verschiedenen Preisklassen. Teurere geben Zugriff auf mehr Spiele, mehrere Plattformen oder zusätzliche Features. Man sollte sich also gut einlesen und die Spiele-Kataloge ansehen, bevor man möglicherweise ein Jahresabo vorschnell abschließt.

Den PC Game Pass gibt es nur für Windows 10/11. Außerdem sind einige Games des Services EA Play enthalten.

Xbox Game Pass for Console ist für die Xbox One und Xbox Series S/X. Achtung: Das Abo ist nur für Spieler*innen gedacht, die ausschließlich offline spielen. Um mit der Xbox online zu spielen, ist nämlich Xbox Live Gold (6,99 Euro) nötig. Das ist beim Game Pass Ultimate enthalten, nicht aber beim Game Pass for Console. Wer also online zocken und Zugriff auf den Spiele-Katalog haben will, steigt mit dem Game Pass Ultimate günstiger aus, als mit dem Game Pass for Console plus Xbox Live Gold.

Ab dem 14. September wird Xbox Live Gold durch den Xbox Game Pass Core abgelöst. Der bietet nicht Zugriff auf den großen Game-Pass-Katalog mit seinen 400 Spielen, sondern nur auf etwa 25 Spiele.

Das Vorzeige-Angebot von Microsoft ist der Game Pass Ultimate. Dieser enthält den Spiele-Katalog für Xbox One, Xbox Series und PC. Man kann also mit demselben Abo Games auf der Xbox Series X, als auch auf dem Gaming-Notebook nutzen. Der Spiele-Katalog von EA Play ist ebenfalls für die Konsolen und den PC vorhanden. Zudem sind damit die Multiplayer-Services inkludiert, die sonst als Xbox Live Gold/Game Pass Core extra kosten würden. Weiters ist Xbox Cloud Gaming enthalten. Damit kann man derzeit über 380 Games aus dem Spiele-Katalog am PC, auf iPhones, Android-Handys, Tablet und sogar einigen Samsung-Smart-TV streamen. Mehr zum Xbox Cloud Gaming lest ihr hier.