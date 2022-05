Hyänen passen sich an die Klimakrise an – warum nicht auch wir?

Korallen reagieren sehr empfindlich auf Temperaturänderungen im Ozean. Höhere Temperaturen können zur gefürchteten Korallenbleiche führen, weil Korallen dann die bunten Algen abstoßen, die in ihrem Gewebe leben. Diese Algen geben Korallen jedoch Nährstoffe im Austausch für Schutz, daher kann das Ausbleichen ein Todesurteil sein. Tischkorallen könnte gegen die zunehmende Erwärmung der Ozeane die Evolution zur Rettung kommen, denn wie eine Studie bereits 2014 zeigte, können sie sich anpassen, um in wärmeren Gewässern dem Ausbleichen zu widerstehen. Auf der Insel Ofu in Amerikanisch-Samoa lebt die Korallenart sowohl in heißen als auch in kühlen Lagen. Im Labor testeten die Forscher*innen Korallen aus beiden Umgebungen, um zu sehen, wie sie auf erhöhte Hitze reagierten. Sie fanden heraus, dass nur 20 Prozent der Korallen aus den heißen Becken gebleicht wurden, verglichen mit 55 Prozent aus den kühlen Becken. Korallen aus der kühleren Umgebung, die ein Jahr lang in heiße Becken verpflanzt wurden, entwickelten den Anpassungsvorteil – nur mehr 32,5 Prozent von ihnen wurden in den Labortests gebleicht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Art über das notwendige genetische Material verfügt, um sich an die Hitze anzupassen und zu überleben.

Die niedlichen Nager sind von den Auswirkungen der Klimakrise besonders bedroht. Die globale Erwärmung wirkt sich nämlich nicht nur auf ihr Nahrungsangebot aus, sondern auch auf ihre DNA. Forscher*innen in den USA fanden heraus, dass das wärmer und trockener werdende Klima Weißfichten dazu anregt, mehr Zapfen zu produzieren. Dieses temporär hohe Futterangebot sorgt dafür, dass die Eichhörnchen ihre Jungen um einige Tage früher zur Welt bringen . Die Forscher*innen schreiben einen Teil dieser Verschiebung genetischen Veränderungen zu, die über Generationen vererbt wurden. Die höheren Temperaturen regen allerdings auch den Stoffwechsel der kleinen Nagetiere an, wodurch sie mehr Kalorien verbrauchen und deshalb mehr Futter benötigen.

© Photo by Kristin Hoel on Unsplash

Tüpfelhyänen

Neueste Ergebnisse von Beobachtungen im Serengeti-Nationalpark zeigen, dass Tüpfelhyänen ihr Abendessen auch dann finden, wenn es sich nicht mehr am gewohnten Ort befindet. Veränderte Niederschlagsmuster sorgen dafür, dass die Herden an Pflanzenfressern ihre Wanderungen in der Serengeti später beginnen. Das würde die Vermutung nahelegen, dass die Hyänen weitere Strecken von ihren Höhlen weg zurücklegen müssten auf der Suche nach Beute und seltener zu ihren Jungen zurückkehren könnten. Die Forscher*innen stellten jedoch keine Veränderungen in der Zeit fest, die säugende Hyänen mit ihren Jungen in diesen Höhlen verbringen, was darauf hindeutet, dass sie keine Probleme haben, ihre Beute auch auf den veränderten Routen zu lokalisieren. Wissenschaftler*innen sehen in dieser Studie einen Beleg für die allgemein hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit von Tüpfelhyänen an ein verändertes Umfeld.

Evolution durch Kooperation

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der anpassungsfähigen Hyänen liegt darin, dass sie sich durch soziales Lernen weiterentwickeln. Ihr Geheimrezept lautet Kooperation. Sie bilden Jagdgruppen, teilen das Wissen um die veränderten Beuteplätze mit anderen im Rudel und sie lösen Aufgaben in Experimenten durch Zusammenarbeit. Dabei sind sogar schneller, wenn sie in Teams mit unterschiedlich erfahrenen Mitgliedern zusammengesetzt werden und somit voneinander lernen müssen. Diese Eigenschaften machen sie flexibel und überlebensfähig, auch angesichts der Veränderungen, die die Klimakrise mit sich bringt. Da können wir Menschen uns von den Tüpfelhyänen einiges abschauen! Wer weiterhin nicht bereit ist, an der Klimawende mitzuarbeiten und stattdessen rücksichtslos auf eigene Vorteile durch fossile Klimakiller setzt, hat noch immer nicht kapiert, dass Evolution durch Kooperation stattfindet und dass nicht die überleben, die sich für Stärker als alle anderen halten, sondern die Anpassungsfähigsten. Die Zukunft gehört denen, die fähig sind, von Wissenschaft und Klima-Pionier*innen zu lernen.