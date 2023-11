Der Mythos vom gesunden Gläschen Alkohol

Glaube nie etwas, nur weil du gerne hättest, dass es wahr ist! Das ist eine wichtige Lebensregel, die man sich immer wieder vorsagen sollte. Und selten ist sie so wichtig, wie in der Diskussion über den Alkoholkonsum: Ich trinke doch einfach ab und zu mal gerne ein Gläschen! Wäre es da nicht schön, wenn es solide wissenschaftliche Gründe gäbe, warum das völlig in Ordnung ist? Warum das eventuell bitte sogar gesund sein kann?

Tatsächlich wurden über die Jahrzehnte immer wieder wissenschaftliche Studien dazu durchgeführt. Man untersuchte den allgemeinen Gesundheitszustand möglichst vieler Menschen und befragte sie nach ihren Alkohol-Gewohnheiten. Bei Menschen, die viel Alkohol trinken, zeigt sich ganz wie man erwarten würde, ein eindeutiger Zusammenhang: Je mehr Alkohol, umso größer die Gesundheitsprobleme. Bei Menschen, die wenig Alkohol trinken, ergab sich aber ein überraschendes Bild: Wer wenig Alkohol trinkt war im Durchschnitt sogar gesünder als jemand, der überhaupt keinen Alkohol trinkt. Gibt es also eine bestimmte Alkoholmenge, die unsere Gesundheit sogar fördert?

Training für die Leber? Freie Radikale?

„Ha!“ Ruft man da als überzeugter Zeltfest- oder Weinstubenbesucher. „Ich habe es immer schon gewusst! Hoch die Wissenschaft!“ Und selbstverständlich kann man sich auch ganz leicht wissenschaftlich klingende Hypothesen ausdenken, die diesen seltsamen Zusammenhang plausibel erscheinen lassen: Vielleicht enthalten alkoholische Getränke bisher unentdeckte gesunde Inhaltsstoffe? Oder ist eine geringe Dosis Alkohol vielleicht so etwas wie ein Training für die Leber, damit sie mit anderen Giftstoffen besser umgehen kann?

Über die gesundheitsfördernde Wirkung von Rotwein liest man besonders oft: Rotwein enthält Antioxidantien, das sind Gegenspieler der sogenannten freien Radikale, die angeblich für allerlei schädliche Prozesse in unseren Körperzellen verantwortlich sind. Sollte man also regelmäßig Rotwein trinken, um sich vor freien Radikalen zu schützen? Nein. Denn Antioxidantien finden sich nicht nur in Rotwein, sondern überall in frischem Obst und Gemüse. Statt des Weins könnte man genauso gut auch Traubensaft trinken – er enthält dieselben positiven Inhaltsstoffe, aber keinen schädlichen Alkohol.