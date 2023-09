Die Ouija-Verschwörung: Wer zieht die Fäden der Demokratie?

Nun kann man, mit Beschwörungsformeln und möglichst magischem Brimborium, in übersinnlichen Kontakt mit magischen Geistwesen treten: Man stellt eine Frage und plötzlich beginnt sich der Zeiger mitsamt den Fingern zu bewegen, er steuert ein Symbol nach dem anderen an und buchstabiert eine Antwort. Niemand der Beteiligten hat das Gefühl, selbst die Ursache für die Bewegung zu sein. Alle sind davon überzeugt, ihre Finger bloß mit dem Zeiger mitzubewegen, der von irgendeiner mystischen, nicht näher erkennbaren Kraft gesteuert wird.

Aus wissenschaftlicher Sicht ist das allerdings keine große Überraschung. Der Zeiger wird durch das Zusammenwirken der beteiligten Menschen bewegt. Alle erwarten, dass ihr Finger gleich in eine bestimmte Richtung gezogen wird. Und wenn man eine Bewegung erwartet, dann passiert es leicht, dass man sie unbewusst selbst durchführt. In der Psychologie kennt man das als „Carpenter-Effekt“.

Man spürt, was die Finger der anderen tun, wird dazu unbewusst veranlasst, dieselbe Bewegung mitzumachen, was wiederum die anderen spüren – und so ergibt sich aus dem Zusammenspiel unbewusster Mikro-Bewegungen eine kollektive Gemeinschaftsbewegung, die ziemlich übersinnlich erscheint. Manchmal ist man ein Teil der Bewegung und hilft unbewusst mit, die Antwort zu produzieren, die man erwartet. Manchmal ist man bloß Passagier und wird Teil einer Antwort, die unbewusst von anderen angetrieben wird. Die These „hinter dieser Bewegung muss eine unsichtbare, bewusst agierende Hand stecken“ fühlt sich völlig glaubwürdig an – ist aber falsch.