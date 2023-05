Gemeinsam schimpfen ist kein Standpunkt

Das erklärt, warum wir derzeit eine Schwemme ideologischer Strömungen erleben, die sich in erster Linie darüber definieren, gegen etwas zu sein. Man macht sich oft gar nicht die Mühe, ein logisches, in sich stimmiges Gegenmodell zu präsentieren – denn auch das hätte natürlich wieder seine Nachteile, die von anderen Leuten angegriffen werden könnten. Wenn man sich aber bloß darauf beschränkt, die Gedanken anderer als böse hinzustellen, hat man leichtes Spiel und erntet rasch Zustimmung. Man könnte von „destruktiven Thesen“ sprechen.

Konstruktive Ideen haben immer Nachteile

Ähnlich ist es in der Politik: Manche Ideologien beschränken sich darauf, gegen etwas zu sein: Gegen Sozialleistungen für Ausländer, gegen Rechte für Transsexuelle, oder ganz abstrakt gegen „die da oben“. Auch in der Umweltbewegung sieht man das: Gegen Umweltzerstörung sein, ist einfach. Ein konstruktives Gegenkonzept zu entwickeln, ist viel schwieriger. Eine Bürgerinitiative gegen ein Infrastrukturprojekt zu gründen, geht schnell. Eine Bürgerinitiative zu gründen, die ein Infrastrukturprojekt an einem bestimmten Ort durchsetzen will, gelingt kaum. Denn egal welchen Vorschlag man ausarbeitet: Sobald er konkret wird, hat er garantiert Nachteile.

Oft stehen einander zwei Lager gegenüber, von denen eines konstruktiv, das andere destruktiv argumentiert. Der Ruf nach einer beherzten Energiewende zum Beispiel ist konstruktiv. Es gibt durchdachte, ausgearbeitete Konzepte, die man umsetzen könnte, doch sie alle bringen selbstverständlich Nachteile mit sich. Die Gegenseite argumentiert eher destruktiv: Gegen Einschränkungen des Autoverkehrs, gegen Ökosteuern, gegen die Notwendigkeit, Gewohnheiten umzustellen – ohne aber ein schlüssiges Gegenkonzept zu präsentieren

Illusion der Einigkeit durch gemeinsames Dagegensein

In so einer Situation tappt man sehr leicht die Falle, gemeinsame Ablehnung einer Sache mit inhaltlicher Übereinstimmung zu verwechseln – man könnte sie den „Trugschluss des Dagegenseins“ nennen: Weil es viel leichter ist, Nachteile aufzuzeigen als konstruktive Lösungen, können wir gefühlsmäßig den Nachteil-Aufzeigern viel leichter zustimmen als den Lösungs-Entwicklern. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Nachteil-Aufzeiger etwas anstreben, das gut für uns ist. Wir fühlen uns also zu einem Lager hingezogen, das unsere Bedürfnisse vielleicht schlechter vertritt als das andere. Wenn ich mich mit jemandem über die Nachteile von etwas einigen kann, macht uns das noch lange nicht zu Verbündeten.

Deshalb müssen wir immer versuchen, konstruktive Thesen mit konstruktiven Thesen zu vergleichen. Gemeinsam gegen etwas sein ist ein ziemlich schlechter Grund, einem Verein beizutreten oder eine Partei zu wählen. Dass man das in politischen Diskussionen manchmal anders fühlt, ist völlig menschlich und normal. Aber am Ende geht es darum, gemeinsam etwas Konstruktives zu erreichen. Dabei sollte man sich von verbindenden Abneigungen gegen irgendetwas nicht ablenken lassen.