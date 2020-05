Superkontrolle: Die nächsten 10 Jahre

2015: Weltweit sind mehrere 100 Millionen Überwachungskameras aktiv, die von Sicherheitsbehörden betrieben werden. Bereits 2003 hatte die Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums DARPA das Projekt „Combat Zones That See“ (CTS) begonnen. Über ein massives Netz von vernetzten Überwachungskameras kann damit alles verfolgt werden, was sich in einer Stadt bewegt. Und Kameras, die einfach nur aufnehmen, was zu sehen ist, sind Schnee von gestern: Visuelle Künstliche Intelligenz erkennt nun Autonummern und analysiert Live-Videos. Die Algorithmen können zwischen „normalem“ von „ungewöhnlichem“ Verhalten von Menschen unterscheiden, Zusammenhänge zwischen Orten, Personen und Aktivitätszeitpunkten herstellen und die vorliegenden Daten so analysieren, dass daraus Schlüsse auf künftige Aktivitäten und Situationen gezogen werden können.

Die Software, ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt, wird nun auch zivil eingesetzt, unter anderem in den polizeilichen Real Time Crime Centers von Großstädten. Deren Software war schon zuvor in der Lage, Daten aus bisherigen Straftaten mit Wetterberichten, wirtschaftlichen Indikatoren, Veranstaltungshinweisen, Zahltagen u.ä. zu verknüpfen und Kriminalitätsmuster sichtbar zu machen, die darauf hinweisen, wann und wo es Probleme geben könnte. Seit die Software 2005 eingeführt wurde, sei beispielsweise die Kriminalitätsrate in Memphis, Tennessee, um 30 Prozent gesunken.