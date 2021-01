Weltrisikobericht: Klimakrise auch in Covid-Zeiten das größte Risiko

Es wird das dritte Mal sein, dass Greta Thunberg vor Politik und Wirtschaft am Weltwirtschaftsforum sprechen wird, das am 25. Jänner startet – diesmal nicht in Davos, sondern vorerst digital. Ihre berühmten Worte „I want you to panic as if our house is on fire – because it is“ stammen aus ihrer ersten Rede vor den in Davos versammelten Spitzen in weltweiten Entscheidungspositionen. Das war 2019. Ein Jahr später wurde sie wieder eingeladen. „Alle haben versagt“, lautete da ihre harte, aber angesichts der Fakten ehrliche Bilanz. Mit leeren Worten und Versprechen wolle man den Eindruck erwecken, dass etwas getan werde für das Klima – sie bringen aber nichts gegen die Klimakrise, so die damals 17-jährige. „Our house is still on fire.“

Klimakrise bleibt größte Gefahr

Am Dienstag hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) nun den neuen Weltrisikobericht vorgestellt. Dieser Bericht gilt alljährlich als eine der wichtigsten Grundlagen für die Davos-Gespräche und wird auch in diesem Jahr Leitfaden für die online abgehaltene „Davos Agenda“ sein. Viruserkrankungen wie die Covid-19 Pandemie, die seit bald einem Jahr unseren Alltag bestimmt, nehmen darin einen wichtigen, aber nicht den höchsten Stellenwert ein. Denn ganz oben auf der Liste der größten dräuenden Risiken der kommenden Jahre steht weiterhin die Klimakrise. Extreme Wetterereignisse mit dramatischen Auswirkungen, das Versagen von Regierungen und Unternehmen beim Klimaschutz und vom Menschen verursachte Umweltschäden gelten laut dem Bericht als größte wahrscheinliche Gefahren für die Welt. Erst an vierter Stelle kommen Viruserkrankungen, gefolgt von einem weiteren ökologischen Risiko: Dem Verlust der Artenvielfalt.