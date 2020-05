Wir Zeitreisende

Der Ausflug in die Zukunft endet skeptisch. Trotz - oder wegen - der immensen Fortschritte in der Automatisation „leidet die Menschheit bitterlich unter Langeweile, die mit jedem Jahr an Intensität zunimmt“, weshalb Psychiater in jener Zukunft, die nun Gegenwart ist, die mit Abstand verbreitetsten Fachärzte sein werden. „Die wenigen Glücklichen, die irgend eine Art kreativer Tätigkeit ausüben können, werden deshalb zu einer Elite der Menschheit gehören, die mehr tut als nur Maschinen zu bedienen.“

In einem hat Asimov sich übrigens grundlegend geirrt: 2014 gibt es überhaupt keine Weltausstellung (und die von 1964 war im übrigen nicht offiziell anerkannt worden). Die nächste vom Bureau of International Expositions (BIE) abgesegnete Weltausstellung wird 2015 in Mailand stattfinden.

Isaac Asimov: „Visit to the World's Fair of 2014“