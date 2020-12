BioShock: The Collection für Nintendo Switch gewinnen

Erlebe die unvergesslichen Welten und monumentalen Geschichten der preisgekrönten BioShock-Reihe mit BioShock: The Collection. Reise in BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered und BioShock Infinite: The Complete Edition einschließlich sämtlicher Singleplayer-Add-ons in die Städte Rapture und Columbia.



Kämpfe um dein Leben und trickse deine Feinde aus - ob tief unter dem Ozean oder hoch über den Wolken.