Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu - Gameplay-Packs gewinnen

Seit 08. September ist das neue Gameplay-Pack Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu für PC via Origin, Steam, Playstation 4 oder Xbox One erhältlich:



In Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu erzählen Spieler ihre eigene Star Wars-Geschichte in einem Abenteuer am Rande der Galaxis, wobei die Umgebung vom Star Wars: Galaxy’s Edge im Disneyland Resort und Walt Disney World Resort inspiriert wurde. Der neue Trailer zeigt die aufregende Reise innerhalb der Welt Batuu, die Spielern und ihren Sims eine völlig neue Erfahrung bietet und die authentischen Schauplätze und Soundkulisse von Star Wars umfasst sowie legendäre Charaktere wie Rey und Kylo Ren.