Life is Strange: Mitmachen und Games für die Switch gewinnen

06.10.2022

Die Life is Strange Arcadia Bay Collection enthält zwei Abenteuer, die damit erstmals auch unterwegs gespielt werden können.

Die Life is Strange Arcadia Bay Collection beinhaltet das emotionale Abenteuer Life is Strange und sein Prequel Life is Strange: Before the Storm, die damit erstmals auch unterwegs gespielt werden können. Fans dürfen sich freuen über: Zwei vollständige Spiele

Verbesserte Grafik für Charaktere und Umgebungen, die für Nintendo Switch überarbeitet und optimiert wurde

Überarbeitete Charakteranimationen mit Full Motion Capture (Life is Strange Remastered)

Mehrere Enden, die von Entscheidungen und Konsequenzen bestimmt werden

Alle Tracks des unverkennbaren, lizenzierten Soundtracks und Originalscore

Über Life is Strange Life is Strange ist ein preisgekröntes und von der Kritik gefeiertes Abenteuer, das in Episoden erzählt wird. Hier können Spieler*innen die Zeit zurückdrehen, um so Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu beeinflussen. Spieler*innen folgen der Geschichte von Max Caulfield, eine Fotografiestudentin, die entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann, als sie ihre beste Freundin Chloe Price rettet. Schon bald ermitteln die Beiden im Fall des geheimnisvollen Verschwindens ihrer Mitschülerin Rachel Amber und entdecken dabei die düstere Seite von Arcadia Bay. Max muss schnell lernen, dass eine Veränderung der Vergangenheit zu einer verheerenden Zukunft führen kann.

© Nintendo Switch / Square Enix

Über Life is Strange: Before the Storm Life is Strange: Before the Storm ist ein eigenständiges Abenteuer in drei Episoden, das drei Jahre vor dem ersten Teil der BAFTA-gekrönten Reihe spielt. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle der sechzehnjährigen Chloe Price, die eine ungewöhnliche Freundschaft mit Rachel Amber knüpft, einem beliebten Mädchen, für das der Erfolg vorherbestimmt ist. Als Rachel ein Geheimnis über ihre Familie erfährt, dass ihre Welt zu zerstören droht, gibt ihr die neue Freundschaft mit Chloe Kraft weiterzumachen. Gemeinsam müssen die Mädchen sich ihren Dämonen stellen und einen Weg finden, diese zu überwinden.