Flecken adé: SpotClean HydroSteam von Bissell gewinnen

12.10.2025

Der Dampfsauger von Blissell ist nicht nur vielseitig, sondern auch kompakt und leicht zu verstauen!

Der SpotClean HydroSteam von Blissell entfernt Flecken jeder Art, von hartnäckigen und fettigen Spuren in Teppich, Polstern, Vorlegern und Autoinnenräumen bis hin zu verfärbten Fliesenfugen - und sogar verdreckte Sneaker werden

im Handumdrehen wieder blitzblank und dank Dampf- und Saugkraft hygienisch sauber.



Dort wo Tuch, Schwamm oder Bürste bei der Reinigung an ihre Grenzen stoßen, beweist der Dampfsauger seine

Stärken.

Die dreifache Reinigung aus Dämpfen, Schrubben und Saugen entfernt selbst hartnäckige, eingetrocknete Flecken und tiefsitzenden Schmutz – in einem einzigen Arbeitsgang.



Neben der kraftvollen Dampf- und Saugleistung des praktischen Haushaltshelfers tragen dazu auch die unterschiedlichen Reinigungsmodi, verschiedene Bürstenaufsätze sowie die effektive Reinigungslösung von Bissell bei. 2 separate Wassertanks trennen beim Reinigungsvorgang hygienisch sauberes und schmutziges Wasser und lassen sich einfach

befüllen und leeren.

© Bissell

Das Gerät ist aber nicht nur leicht zu bedienen, es schnell sich auch dank seines handlichen Formats schnell und kompakt wieder verstauen.