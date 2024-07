PEZ MyHEAD: Mitmachen und personalisierten PEZ-Spender gewinnen

Viele kennen die österreichische Kultmarke PEZ mit ihren bunten Spenderfiguren und rechteckigen Bonbons aus ihrer Kindheit. Fans freuen sich jetzt ganz besonders, denn ab sofort können sie sich auch selbst zum PEZ-Spenderkopf machen. Das geht ganz einfach: Persönliches Foto in der PEZ MyHEAD-App hochladen, konfigurieren und bestellen – schon bekommt man sein Mini-Me oder originelles Geschenk für seine Liebsten nach Hause geliefert. In der Premium-Variante erhält man von einem 3D-Artist ein noch detailgetreueres Abbild.



Durch die hochwertige Verpackung ist die Figur nicht nur ein Design- und Sammlerobjekt, sondern auch ein außergewöhnliches Präsent: „Das ist natürlich die Gelegenheit, einer Person, die einem wichtig ist, ein besonders persönliches und originelles Geschenk zu machen“, so Hans Bangelmeier, Geschäftsführer bei PEZ.