Black Tales: Mystery-Spiel von Ravensburger gewinnen
„Back Tales“ ist ein kooperatives Mystery-Kartenspiel für Jugendliche und Erwachsene. Die Spieler entscheiden selbst, wie die Geschichte verläuft. Sie schlüpfen gemeinsam in die Rolle von Sophie und begeben sich auf eine riskante Rettungsmission nach ihrem Bruder John. Jede Entscheidung kann weitreichende Folgen haben und den Lauf der Geschichte verändern.
Die innovativen Karten mit Fenstern und Aussparungen bieten den Spielern ein neues Spielerlebnis im Bereich der Mystery- und Rätselspiele. Während die Vorderseiten Szenen darstellen und die Geschichte erzählen, geben die Rückseiten die Konsequenzen der Entscheidungen wieder. Schaffen sie es, John zu retten und den Schatz zu bergen?
