Black Tales: Mystery-Spiel von Ravensburger gewinnen

Schlüpft in die Rolle von Sophie und begebt euch auf die Suche nach ihrem verschwundenen Bruder. Jede Entscheidung trefft ihr gemeinsam.

31.10.2025

Happy Halloween! Wir vergeben ein kooperatives Mystery-Kartenspiel, bei dem du selbst entscheidest, wie die Story ausgeht!

„Back Tales“ ist ein kooperatives Mystery-Kartenspiel für Jugendliche und Erwachsene. Die Spieler entscheiden selbst, wie die Geschichte verläuft. Sie schlüpfen gemeinsam in die Rolle von Sophie und begeben sich auf eine riskante Rettungsmission nach ihrem Bruder John. Jede Entscheidung kann weitreichende Folgen haben und den Lauf der Geschichte verändern.

Jede Entscheidung hat Konsequenzen – und kann alles verändern! © Ravensburger

Die innovativen Karten mit Fenstern und Aussparungen bieten den Spielern ein neues Spielerlebnis im Bereich der Mystery- und Rätselspiele. Während die Vorderseiten Szenen darstellen und die Geschichte erzählen, geben die Rückseiten die Konsequenzen der Entscheidungen wieder. Schaffen sie es, John zu retten und den Schatz zu bergen?