Mitmachen und Untersetzer Jules aus Feuerwehrschlauch gewinnen

Die rund 10 cm großen, runden Untersetzer bestehen aus zwei Schichten aneinander genähtem, recyceltem Feuerwehrschlauch. Dies macht sie zu einem nahezu 100-prozentigen Recyclingprodukt. Die Unterseite von Jules ist aus dem beschichteten inneren Teil des Feuerwehrschlauchs gefertigt. Das macht den Untersetzer rutschfest – ein echter Vorteil gegenüber vergleichbaren Produkten. Für die Oberseite von Jules wird ein aneinanderhängendes Stück der Feuerwehrschlauch-Außenseite genutzt. Durch die so sichtbaren individuellen Aufdrucke und Gebrauchsspuren wird jedes Jules-Set zu einem zusammenhängenden Unikat. Für Minimalisten gibt es auch Sets aus einem Stück Schlauch, die keinerlei Aufdruck besitzen.

Mitmachen

Wir vergeben ein Jules-Untersetzer Set (2 x in Weiß und 2 x in Rot) unter allen, die bis 24. November, 10 Uhr ein Mail an redaktion@futurezone.at schicken, Betreff: Jules