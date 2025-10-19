Mitmachen und Kenwood Titanium Chef Patissier XL gewinnen

Mit dem Titanium Chef Patissier XL von Kenwood sparst dank raffinierten Assistenzfunktionen Zeit beim rezeptgenauen Zubereiten oder Experimentieren mit neuen Zutaten. Der 1.400 Watt leistungsstarke Motor ist auf Dauerbetrieb ausgelegt und meistert leichte Cremes und feinen Biskuitteig ebenso wie das Kneten von schwerem Brotteig. Alltägliche Backaufgaben gelingen easy mit nur einem Fingerdruck auf dem neuen F arb-Touchscreen . Die insgesamt 6 voreingestellten Programme zum Teig kneten, Teig gehen lassen, Eiweiß schlagen, Baiser zubereiten, Kuchenteig rühren und Schokolade schmelzen übernehmen die einfachen Handgriffe, damit du dich dich ganz auf die Arbeit konzentrieren kannst.

Neben der patentierten Schüssel-Innenbeleuchtung verfügt die Küchenmaschine nun über eine praktische Wärmefunktion. In der 7 Liter fassenden Rührschüssel lässt sich damit ganz einfach Teig gehen oder Schokolade schmelzen.

Noch flexibler ist der Hobbypatissier mit der zweiten 5-Liter-Rührschüssel, die sich ideal zum Kaltschlagen eignet, ohne den Arbeitsablauf zu stören. Da sie keine Griffe hat, lässt sie sich bequem in der größeren Schüssel verstauen. Dank der neuen integrierten Waage entfällt außerdem das externe Abwiegen der Zutaten.