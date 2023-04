Die Sims 4: Mitmachen und Game-Packages gewinnen

Mit der neuesten Version von Die Sims 4 hat die beliebte Lebenssimulation von EA Games und Maxis einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Sims-Reihe darf sich über mehr als 70 Millionen Spieler*innen weltweit freuen! Nachdem im Oktober 2022 das Basisspiel kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt wurde, haben es bis heute mehr als 16 Millionen neue Spieler*innen heruntergeladen und die durchschnittliche Anzahl wöchentlicher Nutzer*innen ist um 53 Prozent gestiegen. 75 Prozent der neuen Sims-Fans außerhalb von Nordamerika stammen aus Deutschland, Brasilien, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Polen . Großen Erfolg bringt auch das neue Erweiterungspack Die Sims 4 Zusammen wachsen mit sich: In der Veröffentlichungswoche wurden mehr Exemplare von Zusammen wachsen verkauft als bei jedem anderen Erweiterungspack seit der Einführung dieser Packs im Jahr 2015. Seit dem Release im März wurden mehr als 8,6 Millionen Sim-Säuglinge erstellt, 1,7 Millionen neue Haushalte in der Welt San Sequoia gegründet und 27,1 Millionen Meilensteine auf allen Plattformen erreicht – darunter 12,2 Millionen Säuglings-Meilensteine.

Die Sims 4 Zusammen wachsen

Die Sims 4 heißt Spieler*innen in der malerischen Welt von San Sequoia willkommen. Die neue Küstenstadt bietet zahlreiche Aktivitäten für die ganze Familie und ermöglicht unter anderem Gruppenwanderungen, Spaziergänge am See oder Angeln mit den Großeltern.

Das Erweiterungspack baut die Spieltiefe und das Gameplay rund um die Säuglinge aus, die erst kürzlich via Gratis-Update als neue Lebensphase ins Spiel gebracht wurden. Neben erweiterten Funktionen mit den kleinen Sims bringt das Pack neue Familien-Interaktionen für verschiedene Altersgruppen, darunter 18 freischaltbare Säuglings-Marotten und 4 neue Bestreben für Kinder.



Die Sims 4 Zusammen wachsen beinhaltet außerdem ein neues Feature zur Sozialkompatibilität, das Spieler*innen neue Wege eröffnet, soziale Kontakte zu knüpfen und bedeutsame Beziehungen aufzubauen. Sims besitzen nun etwa besondere Präferenzen und können neue Meilensteine erreichen, die ihre Entwicklung widerspiegeln.