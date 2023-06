Mitmachen und J. Hornig Pride Package gewinnen

Die Kaffeemarke J. Hornig setzt sich seit Jahren lautstark für eine diverse Gesellschaft, Toleranz und Inklusion ein. Zum internationalen Pride Month im Juni erstrahlt nicht nur die J. Hornig Kaffeebar in Wien wieder im neuen, farbenfrohen Look, sondern ab 1. Juni ist auch die neue Special Pride Edition „Colorida“ online und in der J. Hornig Kaffeebar erhältlich.

Im J. Hornig Colorida steckt das Beste, das Guatemala und Brasilien zu bieten haben: 100% Arabica-Bohnen aus den Regionen Nuevo Oriente und Cerrado. Die Bohnen werden im direkten Handel von den jeweiligen Farmern bezogen, wo sie noch per Hand geerntet und sorgsam aufbereitet werden. Mit der schonenden Langzeitröstung holen die J. Hornig Röstmeister*innen schließlich das beste Aroma heraus. So ergibt sich ein Spezialitäten-Blend, der mit fruchtigem Geschmack, guter Fülle und würzigem Körper überzeugt.