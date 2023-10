Schnitzel Time - Mitmachen und Kopfhörer von Skullcandy gewinnen

In "Schnitzel Time - An Austrian Dream" von Clemens Millauer werden neben Olympiasiegerin Anna Gasser, einige weitere Snowboard-Stars zu sehen sein.

Die Weltpremiere des Films findet am 6.10.2023 in Hintertux während der dortigen Park-Eröffnung statt. Location: Tux Center in Lanersbach, Einlass zur Filmpremiere ist um 20 Uhr, der Film startet um 20:30 Uhr.

Insgesamt werden an dem Abend 4 Filme gezeigt, die Schnitzel Time-Weltpremiere kommt als Highlight am Ende. Alle Snowboarder*innen, die im Film auftreten, werden anwesend. sein. Vorbeikommen kann jede*r, der möchte.