Pulled Pork - Kinogutscheine und Genusspackages gewinnen

Der Film ist ab 6. Oktober in österreichischen Kinos zu sehen. Wir vergeben Genusspackages sowie Kinogutscheine.

Pizzera und Jaus in ihrer ersten Crime Comedy MADE IN AUSTRIA: Weil sie sich mit Partytiger und Bürgermeisterkandidat Benny Jagschitz angelegt haben, ist Flo Kienzl hochkant von der Polizei geflogen und Eddi Kovac in den Knast gewandert.

Nun ist Eddi auf Bewährung, gerade dabei ein neues Leben anzufangen, als Flo auf der Matte steht: Abgehalftert, ausgefuchst und mit einem echt guten Grund, alte Fehler zu wiederholen und nicht nur ins offene Messer, sondern in die mordenden Pranken eines mexikanischen Wrestlers zu laufen…