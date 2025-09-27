Tag der Zahngesundheit 2025: Mitmachen und Oral-B Paket gewinnen
Der Tag der Zahngesundheit findet jährlich am 25. September statt. Er erinnert daran, wie wichtig gute Mundpflege für die Gesundheit ist.
Oral-B iO: Smarte Zahnpflege für alle
Mit der wachsenden iO-Reihe widmet sich Oral-B den unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnissen aller Altersgruppen und bietet für jedes Budget und jedes Bedürfnis die passende smarte elektrische Zahnbürste.
Die jüngste Innovation, die Oral-B iO2, wurde entwickelt, um den Wechsel von einer Handzahnbürste zum elektrischen Putzen so einfach und angenehm wie möglich zu machen:
- Sanfte Mikrovibrationen für eine gründliche, schonende Reinigung
- Ein speziell mit Zahnärzten und -ärztinnen entwickelter runder Bürstenkopf für sensibles Zahnfleisch
- Intelligente Andruckkontrolle zur Unterstützung der richtigen Technik und zum Schutz des Zahnfleisches
- Drei leise Reinigungsmodi, die im Super Sensitiv-Modus starten, für ein schonendes und individuell anpassbares Putzerlebnis
- All-in-1 Schaltknopf zur einfachen Steuerung aller Funktionen
Auch auf die Herausforderungen von Jugendlichen ab 10 Jahren wird mit der Oral-B iO MyWay eingegangen: Sie ist speziell auf Zahnspangen und sensibles Zahnfleisch zugeschnitten.
Mitmachen
Gemeinsam mit Oral-B vergeben wir ein Zahnpflegepaket, bestehend aus:
- 1x Oral-B iO2
- 1x iO MyWay 10
- 1x Oral-B iO Refills
unter allen, die unsere Beiträge auf Instagram oder Facebook bis 2. Oktober, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
