Tag der Zahngesundheit 2025: Mitmachen und Oral-B Paket gewinnen

Oral-B weiß, wie entscheidend eine gesunde Mundflora ist und unterstützt gezielt mit seinen innovativen Produkten.

Der Tag der Zahngesundheit findet jährlich am 25. September statt. Er erinnert daran, wie wichtig gute Mundpflege für die Gesundheit ist. 

Oral-B iO: Smarte Zahnpflege für alle

Mit der wachsenden iO-Reihe widmet sich Oral-B den unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnissen aller Altersgruppen und bietet für jedes Budget und jedes Bedürfnis die passende smarte elektrische Zahnbürste.

Die jüngste Innovation, die Oral-B iO2, wurde entwickelt, um den Wechsel von einer Handzahnbürste zum elektrischen Putzen so einfach und angenehm wie möglich zu machen: 

  • Sanfte Mikrovibrationen für eine gründliche, schonende Reinigung
  • Ein speziell mit Zahnärzten und -ärztinnen entwickelter runder Bürstenkopf für sensibles Zahnfleisch
  • Intelligente Andruckkontrolle zur Unterstützung der richtigen Technik und zum Schutz des Zahnfleisches
  • Drei leise Reinigungsmodi, die im Super Sensitiv-Modus starten, für ein schonendes und individuell anpassbares Putzerlebnis
  • All-in-1 Schaltknopf zur einfachen Steuerung aller Funktionen

Auch auf die Herausforderungen von Jugendlichen ab 10 Jahren wird mit der Oral-B iO MyWay eingegangen: Sie ist speziell auf Zahnspangen und sensibles Zahnfleisch zugeschnitten. 

Mitmachen

Gemeinsam mit Oral-B vergeben wir ein Zahnpflegepaket, bestehend aus:

  • 1x Oral-B iO2
  • 1x iO MyWay 10
  • 1x Oral-B iO Refills 

unter allen, die unsere Beiträge auf Instagram oder Facebook bis 2. Oktober, 10 Uhr kommentieren. 

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen. 

Der Gewinner wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier

(futurezone) | Stand: 27.09.2025, 8:30 Uhr

