Tag der Zahngesundheit 2025: Mitmachen und Oral-B Paket gewinnen

Oral-B weiß, wie entscheidend eine gesunde Mundflora ist und unterstützt gezielt mit seinen innovativen Produkten.

Der Tag der Zahngesundheit findet jährlich am 25. September statt. Er erinnert daran, wie wichtig gute Mundpflege für die Gesundheit ist.

Oral-B iO: Smarte Zahnpflege für alle

Mit der wachsenden iO-Reihe widmet sich Oral-B den unterschiedlichen Zahnpflegebedürfnissen aller Altersgruppen und bietet für jedes Budget und jedes Bedürfnis die passende smarte elektrische Zahnbürste.