SPEAK OUT Festival: Tickets und Klima-DKT von Piatnik gewinnen

Klimahero gesucht! Wer verbessert die CO2 -Bilanz und pflanzt die meisten Bäume? Dazu noch fossile Kraftwerke in erneuerbare Energiequellen umwandeln und das gemeinsame Ziel der Klimaneutralität rückt immer näher! Im Familienspiel „Das klimaneutrale Talent (DKT)“ vom Wiener Spieleverlag Piatnik , stehen die Themen Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit ganz im Mittelpunkt, allerdings ohne erhobenen Zeigefinger, sondern mit viel Spaß und Risikobereitschaft sowie einer Portion Glück.

Selbstverständlich hat Piatnik nicht nur redaktionell, sondern auch bei der Spieleproduktion Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. „Das klimaneutrale Talent“ wird komplett mit Materialien aus der EU produziert, die (Vor-)Materialien sind FSC-zertifiziert. Administration und Produktion von Piatnik in Österreich verwenden zu 100 % Ökostrom. Das betrifft aber nicht nur diese Neuheit, sondern seit Jahren bereits den Großteil der Piatnik-Produkte.

„Das klimaneutrale Talent“ basiert auf dem vor allem in Österreich seit Generationen bekannten Spieleklassiker „Das kaufmännische Talent“, bei dem Geschäftstüchtigkeit und strategisches Spekulieren beim Kauf von Grundstücken über Erfolg oder Bankrott entscheiden.



Diese Grundprinzipien finden sich auch in „Das klimaneutrale Talent“ (für zwei bis sechs Personen ab acht Jahren). Freie Gebiete dürfen gepachtet und dann mit Bäumen (später mit Wäldern) bepflanzt werden, was den Klimamarker positiv beeinflusst. Umweltbewusst wird im Spiel die Bahn benutzt und alle versuchen, ihren Anteil beim Abschalten der fossilen Kraftwerke zu leisten, denn dieses Engagement wird zum Spielende belohnt.