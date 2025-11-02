Technisches Museum: Begleitbuch zur Sonderausstellung gewinnen

Eisenbahn-Fans aufgepasst! Die neue Sonderausstellung erzählt die Geschichte der Eisenbahn im Technischen Museum Wien. Wir vergeben passend dazu 3 Exemplare der begleitenden Publikation: Magie auf Schienen. Eisenbahnmodelle erzählen ihre Geschichte.



In eindrucksvollen Aufnahmen fängt der renommierte Fotograf Klaus Pichler die feinen Details und die außergewöhnliche Kunstfertigkeit dieser Meisterwerke ein. Thomas Winkler, Eisenbahnexperte des Museums, beleuchtet gemeinsam mit Histori­kerin Johanna Rustler die geschichtlichen Hintergründe der Modelle und spannt zugleich den Bogen zur Entwicklung der Eisenbahn – von technischen Innovationen bis zur Faszina­tion, die sie bis heute ausübt. Ein Buch für alle, die die Magie der Eisenbahn in der Per­fektion handwerklicher Miniaturkunst entdecken möchten.