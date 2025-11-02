Technisches Museum: Begleitbuch zur Sonderausstellung gewinnen
Eisenbahn-Fans aufgepasst! Die neue Sonderausstellung erzählt die Geschichte der Eisenbahn im Technischen Museum Wien. Wir vergeben passend dazu 3 Exemplare der begleitenden Publikation: Magie auf Schienen. Eisenbahnmodelle erzählen ihre Geschichte.
In eindrucksvollen Aufnahmen fängt der renommierte Fotograf Klaus Pichler die feinen Details und die außergewöhnliche Kunstfertigkeit dieser Meisterwerke ein. Thomas Winkler, Eisenbahnexperte des Museums, beleuchtet gemeinsam mit Historikerin Johanna Rustler die geschichtlichen Hintergründe der Modelle und spannt zugleich den Bogen zur Entwicklung der Eisenbahn – von technischen Innovationen bis zur Faszination, die sie bis heute ausübt. Ein Buch für alle, die die Magie der Eisenbahn in der Perfektion handwerklicher Miniaturkunst entdecken möchten.
Mitmachen
Wir vergeben 3 Bücher unter allen, die unsere Beiträge auf Instagram oder Facebook bis 5. November, 10 Uhr kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Die Gewinner werden schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
Kommentare