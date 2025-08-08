Mitmachen und Google Pixel 7a gewinnen

08.08.2025

It's Ferien-Halbzeit! Genieß den Sommer gemeinsam mit Google!

Das Google Pixel 7a bietet ganz viel nützliche Google-Power zum attraktiven Preis. Es hat den Google Tensor G2-Prozessor und den Sicherheitschip Titan M2 verbaut – und ist dadurch schnell, effizient und sicher.

Pixel 7a kommt als Smartphone aus der A-Serie mit vielen der Must-Have-Funktionen, die ihr von Pixel 7 und Pixel 7 Pro kennt – wie Entsperrung per Gesichtserkennung, 8 GB RAM, 90Hz Smooth Display und kabellosem Laden.



Wir haben das Smartphone bereits getestet. Alle Details dazu findet ihr hier.

