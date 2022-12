Mitmachen und Outdoor-Smartphone Volla Phone X gewinnen

Mit dem Volla Phone X hat das Remscheider Startup "Hallo Welt Systeme" vor zwei Jahren ein Smartphone auf den Markt gebracht, das mit einem neuartigen Bedienkonzept, eigenem Betriebssystem und konsequentem Datenschutz eine Alternative zu gängigen Mobiltelefonen darstellt. Seither erweitert das Unternehmen stetig sein Produktportfolio. Das im letzten Sommer gelaunchte Volla Phone X richtet sich vor allem an Nutzer, die besonders hohe Anforderungen an Widerstandsfähigkeit haben. Dazu zählen etwa Sportler und Outdoor-Begeisterte, vor allem aber auch Menschen, die beruflich im Handwerksbereich, im Baugewerbe, in Produktionsbetrieben oder im Rettungsdienst aktiv sind. Nun sollen weitere Einsatzgebiete hinzukommen und das Open Source Smartphone auch für den Gesundheits- und Notfallbereich attraktiviert werden.