Mitmachen und Dampfgarer von Braun gewinnen

Dank einer integrierten Zeitschaltuhr schaltet sich der Dampfgarer nach Ablauf der gewählten Zeit automatisch ab, so dass man sich während des Garens anderen Aufgaben widmen kann. Er verfügt außerdem über BPA-freie transparente Dampfkörbe und ist damit auch ideal für die Zubereitung von Babybrei geeignet. Die transparenten Körbe sind für eine Vielzahl an Zutaten ausgelegt, zB. Geflügel, Fisch, Erdäpfel, Spargel, uvm.



Die dunkel Dampfkörbe wiederum eignen sich perfekt für die Zubereitung farbintensiver Speisen, zB Karotten. Jeder Dampfkorb verfügt dabei über eine eigene Tropfschale, so wird vermieden dass sich die unterschiedliche Aromen von verschiedenen Zutaten vermischen.