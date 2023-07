eSport-Profis gegen Hobby-Gamer: Wir verlosen 5x2 Tickets fürs Finale

Wer von einer großen Karriere als eSportler*in träumt, hat beim Turnier "Red Bull For The Win" die Chance, seine Fähigkeiten auszutesten. Wer sich bis heute, 7. Juli, noch anmeldet (hier), kann am Samstag, 8. Juli an der letzten Qualifikationsrunde in Wien teilnehmen. Das Finale findet am 15. Juli in Wien statt. Wir verlosen 5x2 Zuschauertickets dafür.

4.500 Euro Preisgeld

Insgesamt 9 Amateure werden gegen die Profis von Austrian Force, BIG aus Berlin und vom schwedischen Frauenteam Ninjas in Pyjamas antreten. Das wird gespielt:

League of Legends

Rocket League

CS:GO

Die Finalist*innen treten in 3er-Teams gegen die eSport-Profis an. Die Gewinner*innen erhalten unter anderem ein Preisgeld von 4.500 Euro.

Mitmachen

Wir vergeben 5x2 Tickets, um das Finale am 15. Juli live im Palais Wertheim in Wien zu verfolgen. Kommentiert dafür bis 13. Juli, 10.00 Uhr unseren Beitrag auf Instagram.

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.



Die Gewinner*innen werden schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Community-Aktionen im Überblick findest du hier.