Begib dich mit Super Mario in eine Welt voller Wunder! Wir vergeben das neue Abenteuer von Nintendo für die Switch.

Das Blumenkönigreich besteht aus sechs ganz unterschiedlichen Welten, die du vollkommen frei erkunden kannst. In jedem Level gibt es eine Wunderblume zu finden, die mit ihrem jeweiligen Effekt den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellen kann.



Zusätzlich zu vielen klassischen Power-ups bringt Super Mario Bros. Wonder auch drei neue ins Spiel, die du in Elefantenform nutzen kannst. Bis zu vier Spieler*innen können sich im lokalen Multiplayer-Modus zusammentun. Beim Online-Spiel siehst du, welche Level deine Freunde und Freundinnen gerade spielen, ihnen helfen und sogar ein Rennen veranstalten.