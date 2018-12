weltbild.at: tolino vision 4 HD im Quiz gewinnen

Der tolino vision 4 HD verfügt über ein „smartLight“ dieses bietet zu jeder Tageszeit das beste Leseerlebnis. Die futurezone hat den E-Reader bereits getestet, zum Bericht geht's hier. Der tolino vision 4 HD kommt mit veränderlichen Weißtönen, die automatisch dem Tagesverlauf folgen, sodass zu jeder Zeit eine optimale Lichtfarbe eingestellt werden kann. Forscher haben herausgefunden, dass kälteres Licht Nutzer am Einschlafen hindert.

Die Farbtemperatur ändert sich daher von kälterem Licht am Morgen bis zum Sonnenuntergang hin zu warmweißem Licht, im Einklang mit dem natürlichen Biorhythmus. tolino orientiert sich mit dem Spektrum an Weißtönen am natürlichen Sonnenlicht. Als besondere Innovation kommen im tolino vision 4 HD spezielle warmweiße und kaltweiße Leuchtdioden zum Einsatz. Sie erzeugen ein angenehmes und natürliches Licht, das zur jeweiligen Lesesituation und dem persönlichen Geschmack des Lesers passt.

Der eingebaute Speicher wurde zudem von 4 auf 8 GB erhöht. Der frei verfügbare Speicherplatz erhöht sich damit von rund 2 GB auf rund 6 GB und bietet Platz für bis zu 6.000 eBooks.