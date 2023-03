So abonniert ihr Push-Nachrichten der futurezone am iPhone

Das Empfangen von Notifications war auf einem iPhone bislang an die dazugehörige App gekoppelt. Wer also die Push-Nachrichten für Breaking-News einer News-Webseite erhalten wollte, musste sich dafür die entsprechende App auf dem iPhone installieren.

So funktioniert's am iPhone

Was erwartet euch bei den futurezone-Push-Nachrichten?

In der Regel senden wir pro Tag eine kleine Zahl an Push-Nachrichten aus. Mit dabei sind in erster Linie sogenannte Breaking-News-Meldungen. Aber auch Artikel, die bei unseren Leser*innen auf großes Interesse stoßen, werden per Push-Nachricht versandt.

Wer die Notifications von futurezone.at abstellen möchte, kann dies jederzeit tun. Möglich ist dies ebenso über das kleine Glockensymbol auf futurezone.at, am Bildschirm unten links.