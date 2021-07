Wir haben das fuzo-Pokémon gefunden

In den vergangenen Tagen haben wir sehr viele neue Pokémon kennengelernt, dank der Hilfe der Community haben wir endlich auch das fuzo-Pokémon gefunden.

Als das Gerücht kursierte, dass ein neues legendäres Pokémon entdeckt wurde, haben wir unsere Leser dazu aufgerufen, uns Bilder von dem mysteriösen und scheuen Wesen zu schicken. Unserem Aufruf sind zahlreiche Leser gefolgt und im Zuge unserer Suche haben wir auch viele neue Pokémon entdeckt: Katzul, Fuzochi, Semmul, Cutool, Infozon oder Fuzony sind nur einige davon.

Den entscheidenden Tipp hat uns schlussendlich Elisabeth geliefert: "Wenn eure Geräte mal besonders ausdauernd und gut funktionieren, schaut mal genau, ob sich nicht irgendwo dieses Pokémon in der Nähe versteckt!" Sie hatte recht. Das legendäre "Fuzo" hält sich mit Vorliebe in der Nähe von Computern, Konsolen oder Smartphones auf. Die Akkuleistung hält bei elektronischen Geräten, die sich der Nähe des "Fuzo" befinden, wesentlich länger an. Das richtige Monster zu finden, ist uns aber bei der Vielzahl der tollen und kreativen Bildern alles andere als leicht gefallen.

Wir möchten uns bei allen, die uns bei Suche so tatkräftig mit ihren Fahndungsbildern unterstützt haben, nochmals recht herzlich bedanken! Eine Auswahl an Einreichungen, die wir im Zuge des Wettbewerbs erhalten haben, seht ihr in der nachstehenden Bildergalerie: