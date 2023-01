5 Millionen Euro: Regierung kündigt Förderung für Cybersicherheit an

Die Regierung möchte die Sicherheitsforschung in Österreich ankurbeln. Sie schnürt erstmals ein 19 Millionen Euro schweres Förderpaket für die bestehenden Forschungsprogramme KIRAS und FORTE. Davon sollen 5 Millionen Euro ausschließlich in Forschungsvorhaben rund um Cybersecurity fließen, wie Florian Tursky (ÖVP), Staatssekretär für Digitalisierung, am Montag in einem Hintergrundgespräch erklärt.

Grund für die nun höhere Investition und die Schwerpunktsetzung sei laut Tursky die zunehmende Cyberkriminalität. Cyberangriffe auf Firmen und Behörden „werden extrem zunehmen in den nächsten Jahren“, ist der Staatssekretär überzeugt. Vor allem Deepfakes oder manipulierte Bilder würden eine Gefahr für Gesellschaft und Demokratie darstellen. Hier brauche es Lösungen aus der Forschung.

Die Ausschreibung läuft bereits seit Dezember vergangenen Jahres. Erste Gelder dürfte die Regierung nach dem 17. März ausschütten. Bis dahin besteht die Möglichkeit, Projektanträge für diverse Forschungsvorhaben einzureichen.

Tursky: "Angriffsfläche wird größer"

Die 5 Millionen Euro fließen in 4 Bereiche: Digitale Forensik, Künstliche Intelligenz (KI) sowie den Schutz von kritischer Infrastruktur und von IoT-Anwendungen. "2025 wird es 75 Milliarden Geräte auf der Welt geben, die mit den Internet verbunden sind", hält Tursky fest. "Die Angriffsfläche wird insgesamt viel größer."

Vor allem von neuen Entwicklungen rund um KI und Quantencomputing werden künftig Gefahren ausgehen, ist der Staatssekretär überzeugt. Schon jetzt seien Deepfakes, also Videos, die mithilfe künstlicher Intelligenz produziert wurden, immer schwerer als Fälschungen zu entlarven. Im vergangenen Jahr wuchs der „Cybercrime-Bereich“ in Österreich um rund 30 Prozent. Daher setze man nun neben der Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Verwaltung auf eine Aufstockung der Fördermittel in der Sicherheitsforschung. Den Betrag in Höhe von 19 Millionen Euro werde man in den kommenden Jahren „sicher beibehalten“, erklärt Tursky.