Auch Tim Cook sagt aus: Prozess zwischen Epic und Apple beginnt

Verhandlung in San Francisco könnte wegweisend über Praktiken von Apple und Google in ihren App Stores sein.

Vor einem US-Bundesgericht in San Francisco beginnt am Montag ein vom Videospiel-Entwickler Epic Games gegen den Technologie-Riesen Apple angestrengter Prozess. In dem Verfahren, das weitreichende Auswirkungen auf die Internet-Branche haben könnte, geht es um die Marktmacht Apples durch seinen App-Store. Als Zeuge dürfte auch Apple-Chef Tim Cook aussagen.

30 Prozent Gebühr

Apple lässt auf seinen Mobilgeräten Downloads von Apps und Spielen nur aus dem eigenen App-Store zu. Als Bezahlmethode schreibt der Konzern dabei das eigene System Apple Pay vor und zieht bis zu 30 Prozent der Einnahmen der App-Anbieter als Gebühr ein.