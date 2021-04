Epic vs. Apple: Firmen bereiten sich auf App-Store-Prozess vor

Der Fortnite-Entwickler will erzwingen, dass Apple auch die App-Stores anderer Anbieter auf seinen Geräten zulassen muss.

Das Verfahren Epic gegen Apple beginnt in dreieinhalb Wochen. Der Fortnite-Entwickler und der US-Technologieriese veröffentlichten daher am Donnerstag ihre ausführlichen Argumente auf insgesamt fast 700 Seiten. Epic will, dass Apple gezwungen wird, auf dem iPhone App-Stores anderer Anbieter zuzulassen. Apple warnt vor Risiken für Nutzer.

Entscheidend in dem Verfahren könnte die Frage werden, ob man von einer Monopolposition Apples bei der Verbreitung von Apps auf dem iPhone sprechen kann. Epic verweist darauf, dass auf dem iPhone Apps und digitale In-App-Käufe nur über Apples Plattform erworben werden könnten - und baut darauf seinen Vorwurf eines Wettbewerbsverstoßes auf, der beendet werden müsse. Apple kontert, dass man stattdessen den Markt für Spiele insgesamt zusammen mit Konsolen und PCs betrachten müsse. Der Fall soll von einer Richterin in Kalifornien und nicht von Geschworenen entschieden werden.

Streit um App-Store

Apple verweist auch darauf, dass der Konzern dank des Wegs über einen einzigen App-Store die Möglichkeit habe, alle Anwendungen zu prüfen, um Nutzer vor Betrug und Softwarefehlern zu schützen. Dafür seien fast 500 Mitarbeiter rund um die Welt im Einsatz. Epic entgegnet, Apple lasse auf seinen Mac-Computer seit jeher auch das Laden von Software aus anderen Quellen als dem hauseigenen App-Store zu.