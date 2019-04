Aufregung um anti-muslimisches Posting von FPÖ-Vizebürgermeister

Abermals sorgt ein Facebook-Posting eines FP-Politikers für Aufregung in den sozialen Netzwerken. Beim Verfasser handelt es sich diesmal um den Wiener Vizebürgermeister und Landeshauptmann-Stellvertreter Dominik Nepp.

Auf seiner Facebook-Fanseite teilte er am Freitag ein Foto, auf dem mehrere Mütter mit Kinderwägen im Wiener Türkenschanzpark zu sehen sind. Die Frauen tragen dabei Kopftücher, was dem Vizebürgermeister laut dem Text des Postings ein Dorn im Auge ist. So schreibt er: „Kein Fernreise-Bild, sondern befremdliche Impressionen aus dem Türkenschanzpark. So schaut's in unseren "Wiener" Freizeitoasen aus ...“

Das Posting selbst markiert Nepp mit dem Zusatz "enttäuscht".