Australien: "Angriff kann Vorbereitung für Cyberkrieg sein"

Australien ist Ziel eines groß angelegten Cyberangriffs geworden. Laut Premierminister Scott Morrison habe es sich um eine „bösartige“ Attacke durch einen „staatlichen Akteur“ gehandelt.

„Der Angriff war intensiv, wenngleich er technisch nicht sehr ausgereift war. Es wurden bekannte Schwachstellen ausgenutzt, aber das ist nicht ungewöhnlich. Kein Geheimdienst der Welt benutzt komplizierte Methoden, wenn auch ganz einfache ausreichen“, sagt der Cybersicherheitsexperte Alexander Klimburg, vom Hague Centre for Strategic Studies gegenüber der futurezone.

Cyberkrieg

In den letzten Monaten sei es weltweit vermehrt zu Cyberangriffen auf Staaten und Institutionen gekommen, bestätigt er. So hätten Hacker beispielsweise versucht, an Informationen über Coronavirus-Impfstoffe zu kommen. Im Falle von Australien sei der Angriff allerdings deutlich umfangreicher gewesen. Anstatt gezielt nach Informationen zu suchen, hätten die Hacker versucht, sich in so viele Systeme wie möglich einzuschleichen. Cyberwaffen seien aber nicht deponiert worden. Doch wenn sich Angreifer einmal Zugang verschafft hätten, so könnte das auch nachträglich noch passieren, erklärt Klimburg.

Ein Cyberangriff, der eine spätere, viel umfangreichere Attacke vorbereiten sollte, wurde etwa im März in Prag entdeckt. Dort konnte er erfolgreich abgewehrt werden, sagt der Experte. „So einen Angriff sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn das kann die Vorbereitung eines Cyberkriegs sein“.