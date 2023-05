Barcamp untersucht die Zukunft der Demokratie

Am 17. Juni sollen in Wien Ideen gesammelt werden, wie man Demokratie modernisiert und Vertrauen in die Politik wiederherstellt.

Der Verein Digital Society hat in den vergangenen Monaten in seiner Reihe DigiTalks Menschen aus der Bevölkerung eingeladen, die Probleme, mit denen demokratische Politik momentan zu kämpfen hat, zu identifizieren. Im Rahmen eines Barcamps, also einer offenen Tagung, soll nun versucht werden, Lösungen für die aufgezeigten Probleme zu finden, etwa fehlende Partizipation, Korruption, bürokratische Hürden oder Falschinformationen - etwa in sozialen Medien.

Schlechtes Image von Politik

Durch politische Verfehlungen sind Ohnmachtsgefühle gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen und Demokratieverdrossenheit weit verbreitet. Das zeigt sich u.a. in sinkender Wahlbeteiligung und aktuellen Umfragen.

Vertrauen wiederherstellen

Das DigiCamp "Die Zukunft der Demokratie" am 17. Juni an der FH Campus Wien im 10. Wiener Gemeindebezirk wird mit Vorträgen und Diskussions-Sessions versuchen, den Fragen nachzugehen, wie die Demokratie modernisiert werden kann und wie man das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik wiederherstellen kann. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber notwendig.