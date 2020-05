Brasilien verlangt Aufklärung über Street-View-Daten

Eine entsprechende Anordnung erließ ein Gericht in Brasilia. Kommt das Unternehmen der Aufforderung nicht nach, kann eine Strafe von bis zu einer Million Reais (323.000 Euro) pro Tag fällig werden.

Es geht dabei nicht um Bild-Aufnahmen für Street View, sondern um persönliche Daten von Internet-Nutzern, an die Google über offene drahtlose WLAN-Netze gelangte, wie aus eine Mitteilung des Gerichtes am Donnerstagabend (Ortszeit) hervorging. Die Frist zur Aufklärung läuft nach Medienberichten am Samstag ab.

Die Google-Software war zeitweise so gestaltet, dass sie auch Informationen aus unverschlüsselten WLAN-Netzen mitschnitt. Das Unternehmen geriet deswegen in mehreren Ländern ins Visier der Behörden. Google betonte auch in Brasilien, dass die Daten isoliert gespeichert und der Öffentlichkeit nicht zugänglich gewesen seien, wie aus der Mitteilung hervorgeht.