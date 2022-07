"Russland hat als Erster erkannt, dass soziale Netzwerke eine Waffe sein können"

Mit Botschaften wie "Die Türkei wird der EU beitreten" wurden dabei bewusst Ängste adressiert. Zu sehen waren sie aber nur von Leuten, die aufgrund ihrer Facebook-Nutzerdaten als dafür anfällig identifiziert wurden. In einem TED-Talk bezeichnete Cadwalladr die Vorgänge rund um die Brexit-Abstimmung in Großbritannien 2019 als den "größten Wahlbetrug seit hundert Jahren". Vor kurzem war sie auf der Konferenz Sphere des Cybersicherheitsunternehmen WithSecure in Helsinki zu Gast. Wir haben Sie am Rande der Veranstaltung zum Interview getroffen.

Wo vorher nicht viel mehr als rauchende Schornsteine standen gibt es nun ein neues Weiterbildungszentrum, Sportangebote und auch die Straßen und Bahnverbindungen in die südwalisische Stadt Ebbw Vale wurden ausgebaut. Finanziert wurden die Infrastrukturmaßnahmen von der EU. Dennoch stimmten beim Brexit-Referendum im Jahr 2016 62 Prozent der traditionell der Arbeiterklasse angehörenden Bürger*innen der Kleinstadt für einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

futurezone: Was hat sich seit dem Auffliegen des Cambridge-Analytica-Skandals verändert?

Carol Cadwalladr: Es ist ins öffentliche Bewusstsein gedrungen, dass Daten eine Waffe sein können. Sie können missbraucht werden, um Nutzer*innen zu manipulieren. Auch die öffentliche Wahrnehmung von Facebook hat sich radikal verändert. Anfang 2017 galt Mark Zuckerberg fast als potenzieller Präsidentschaftskandidat. Heute haben viele Leute sehr negative Ansichten über Technologieunternehmen.

An den Praktiken hat sich nichts geändert?

Dass wir jetzt auch besser davor geschützt sind, glaube ich nicht. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir die Probleme sehen. Wir haben aber noch immer keine wirkliche Lösung für sie.

Der Cambridge-Analytica-Skandal hat zu strengeren Vorschriften in Bezug auf politische Werbung in sozialen Netzwerken geführt. Hat das nichts gebracht?

Wir können jetzt zumindest sehen, welche Werbungen auf Facebook ausgespielt werden. Wir wissen aber nicht, wie viel Geld dafür ausgegeben wurde oder auf wen sie abzielen. Wir haben also nach wie vor viele Informationen nicht und das macht uns verwundbar.

Der britische Milliardär Aron Banks, der die Leave-EU-Kampagne finanziert hat, hat Sie wegen ihrer Recherchen persönlich verklagt.

Aaron Banks war von Anfang an Teil meiner Recherchen. Die Brexit-Kampagne hatte enge Verbindungen zu Cambridge Analytica. Ich habe einerseits diese Drohung aufgedeckt, die von Facebook ausgeht, andererseits hatte ich die Last dieser Klage auf meinen Schultern.

Sie haben im Zusammenhang mit den Cambridge-Analytica-Daten auch Verbindungen zu Russland offengelegt.

Russland hat als Erster erkannt, was für eine erstaunliche Waffe soziale Medien sein können. Das hat lange auch niemand bemerkt und selbst jetzt, wo wir wissen, dass solche Dinge passieren, ist es sehr schwer ihnen auf die Spur zu kommen. Die Technologieunternehmen machen noch immer nicht genug, um uns davor zu schützen. Wir wissen, dass es auch andere Staaten und Akteure machen und dass die Techniken viel ausgefeilter geworden sind.