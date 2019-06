CDU will Flugtaxis statt CO2-Steuer: Neuer Shitstorm auf Twitter

Auf Kurzstrecken nicht klimafreundlich

Laut einer Studie der Universität Michigan sind elektrische Flugtaxis zudem keinesfalls so umweltfreundlich. Sie werden den Stadtverkehr der Zukunft nicht klimafreundlicher machen, so die Studie, die in "Nature Communications" veröffentlicht worden war.

Laut den Forschern würden die Flugtaxis auf Strecken unter 35 Kilometer mehr Energie verbrauchen und mehr Treibhausgase verursachen als Autos mit Verbrennungsmotoren. Für Kurzstrecken in der Stadt seien sie deshalb aus Klimaschutzpersektive gar nicht geeignet, heißt es in einem Spiegel-Bericht. Flugtaxis seien nur auf lange Distanzen eine weniger umweltschädliche Alternative, nachgefragt und angedacht werden sie derzeit aber vor allem von Gemeinden und Städten für kürzere Distanzen.

CDU wird derzeit im Netz zerpflückt

Es ist bereits der zweite Shitstorm, in dem die CDU innerhalb einer Woche gerät. Am Montag nach der Wahl hatte die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer mit einem umstrittenen Sager zur „Meinungsmache“ durch YouTuber Rezo für Aufregung gesorgt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Aufregung als "Unsinn" abgetan. Ein Teil der Vorstandsklausur beschäftigt sich daher auch mit der Social-Media-Strategie der Partei. Hier wolle man künftig selbst auf Influencer setzen und etwas offener werden und etwa Live-Streams übertragen.