Nach Rezo-Video und CDU-Debakel meldet sich jetzt Angela Merkel zu Wort

Eigene Influencer und Live-Streams

Die CDU war vor der Europawahl von Youtubern scharf attackiert worden. In einem millionenfach geklickten Video hatte der Youtuber Rezo unter anderem gesagt, die CDU zerstöre "unser Leben und unsere Zukunft".

Nun will die CDU "von Rezo lernen", wie heise.de am Sonntag schreibt. Dazu will die CDU eigene "Influencer" engagieren. Generell will man ab sofort auch mehr Transparenz zeigen. "Ich kann mir vorstellen, dass wir auch mal eine Parteivorstandssitzung in Echtzeit streamen und die Menschen auffordern, mitzukommentieren", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.

Am Sonntag landete die CDU allerdings bereits den nächsten Shitstorm auf Twitter. Nachdem bekannt geworden war, dass die Partei, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, auf Flugtaxis setzt, regte sich auf Twitter erneut der Protest.