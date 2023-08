China: Wer unter 18 ist, bekommt Handyzeit vom Staat angeordnet

Im Kampf gegen Handy- und Internet-Sucht will China die Nutzung von Smartphones und Tablets durch Kinder begrenzen. Die dortige Internet-Aufsicht CAC fordert in einem am Mittwoch vorgelegten Regulierungsentwurf die Einführung eines „Minderjährigen-Modus“.

Dieser würde Nutzer*innen unter 18 Jahren zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens den Internet-Zugang verweigern. Darüber hinaus dürften 16- bis 18-Jährige die Geräte maximal 2 Stunden täglich nutzen. Für 8- bis 16-Jährige reduziere sich die Dauer auf eine Stunde und für unter 8-Jährige auf 8 Minuten.

