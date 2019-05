Cory Doctorow: „Wir müssen Online-Monopole zerschlagen“

Monopolisierung ein generelles Phänomen

Eine ähnliche Ansage war vor kurzem auch von der EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gekommen. Facebook sei nicht so stark, weil sie so gute, neue Produkte entwickeln würden, sondern lediglich deshalb, weil sie viele kleine Firmen aufkaufen würden und sich so Innovation einverleiben. Das würde man wettbewerbsrechtlich verhindern müssen, so die Ansicht des Buchautors.

Doctorow sprach allerdings nicht nur Monopole im Technologie-Bereich, sondern erklärte zudem, dass es in allen Bereichen immer weniger Unternehmen geben würde, weil große Firmen kleine schlichtweg aufkaufen würden. „Das Ganze passiert auch bei Brillen, oder in der Film- und Musikindustrie.“ Das Jahr, das er ausmachte, in dem der Grundstein für diese Entwicklung gelegt worden war, war 1979, das Jahr des ersten, kommerziellen Computers. Damals seien fast überall auf der Welt reiche Politiker an die Macht gekommen, die in Monopolen keine Probleme sahen, solange diese Konsumenten nicht benachteiligen würden. „Die Technik-Branche ist mies, weil alles mies ist“, sagte Doctorow.