Datenschutzbehörde: Tracking-Tools von Facebook sind rechtswidrig

Die Tools "Facebook Login" und "Meta Pixel" können in Europa nicht rechtskonform verwendet werden, erklärt die Datenschutz-NGO noyb.

"Facebook hat so getan, als könnten Kunden ihre Technologie weiterhin nutzen, obwohl 2 Urteile des Europäischen Gerichtshofs das Gegenteil besagen. Nun hat die erste Aufsichtsbehörde einem Webseitenbetreiber mitgeteilt, dass die Nutzung der Facebook-Tracking-Technologie illegal ist", wird Max Schrems , Vorsitzender von noyb.eu, in der Aussendung zitiert.

Die Verwendung des Tracking-Pixels von Facebook verstößt direkt gegen die geltende DSGVO . Das hat die österreichische Datenschutzbehörde (DSB) entschieden, wie die Datenschutz-NGO noyb in einer Aussendung erklärt. Hier geht's zur Entscheidung im Detail .

Daten landen in den USA

Die Entscheidung der Datenschutzbehörde, dass Google Analytics nicht rechtskonform verwendet werden könne, gelte nämlich auch für die von Meta bereitgestellten Tools "Facebook Login" und "Meta Pixel".

"Bei der Nutzung dieser Tools werden unweigerlich Daten in die USA übertragen, wo die Daten von Geheimdiensten angefordert werden können", schreibt die Datenschutz-NGO: "Wenn Websites diese Technologie einsetzen, leiten sie auch alle Nutzer*innendaten an den multinationalen US-Konzern und an die NSA weiter."

Informationen darüber, ob in diesem Fall bereits eine Strafe verhängt wurde oder ob eine Strafe angedacht ist, liegen laut noyb nicht vor. Die DSGVO sehe in solchen Fällen Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 Prozent des weltweiten Umsatzes vor. Die Datenschutzbehörden seien aber mit Strafen bisher sehr zurückhaltend, obwohl die Unternehmen 2 Urteile des EuGH mehr als 2 Jahre lang ignoriert haben, heißt es von noyb.