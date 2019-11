Wieso arme Menschen selbstfahrende Busse ablehnen

Bedürfnisse der Bewohner

Was Winter mit diesem Beispiel aufzeigen will, ist rasch erklärt: Es bedarf nicht nur Technologie, um eine Stadt smart zu machen, sondern es ist auch wichtig auf die Bedürfnisse der Bewohner Rücksicht zu nehmen und diese besser in Stadtplanungsprozesse einzubinden. „Menschen und Technologien entwickeln sich beide nebeneinander weiter, aber es gibt auch einen dritten Marktteilnehmer: die Unternehmen. Diese sind vor allem ihren Aktionären verpflichtet und haben nicht immer das Wohl des Menschen im Auge, um ihre Ziele zu erreichen“, sagt Winter. Hier müsse man eine Balance finden, um den Bedürfnissen der unterschiedlichen Stakeholdern gerecht zu werden, so die Professorin.

Wenn eine Stadt Technologien eines Unternehmens kaufe, müsse sie sich daher immer fragen: „Ist das auch gut für die Menschen?“, sagt Winter. „Und sie müssen in Kontakt treten mit der Bevölkerung.“ Dies soll laut der Expertin zudem nicht nur über Online-Werkzeuge geschehen, sondern auch in Offline-Fokusgruppen. „Manche Stimmen sind online lauter, andere werden gar nicht gehört. Online können sich vor allem Menschen beteiligen, die besser ausgebildet sind, über mehr Vermögen und mehr Freizeit verfügen“, sagt Winter. Ältere Menschen, Mütter oder chronisch Kranke werden selten in den Prozessen berücksichtigt. „Doch auch sie leben in Städten und haben Bedürfnisse.“

Inklusion fördert Zufriedenheit

Wenn man möglichst viele Bevölkerungsgruppen in den Stadtentwicklungsprozess mit neuen Technologien inkludiert, ist laut Winter die Chance der Akzeptanz viel größer. „Wenn sich Menschen ausgeschlossen fühlen, öffnet das ein großes Tor für Proteste - und in manchen Städten könnte sogar eine Revolution ausbrechen“, sagt Winter. Die Professorin empfiehlt, Technologie niemals in den Mittelpunkt zu stellen, sondern sie immer nur als „Mittel zum Zweck“ einzusetzen.

Hinweis: Die öffentliche Vorlesungsreihe zu „Digitaler Humanismus“ an der TU Wien geht am 20. November (17-18.30 Uhr, Ei3 Sahulka Lecture Hall) mit einem Vortrag von Gertfried Stocker, Artistic Director der Ars Electronica, weiter.