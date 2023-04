EU-Kommission will Cybersicherheit mit einer Milliarde Euro stärken

Mit gut einer Milliarde Euro soll nach dem Willen der EU-Kommission die Cybersicherheit in der EU gestärkt werden. Konkret schlägt die Behörde vor, nationale und grenzüberschreitende Sicherheitszentren in der gesamten EU einzurichten, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht.

Mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und Datenanalyse sollen Cyber-Bedrohungen und -Vorfälle rechtzeitig erkannt und gemeldet werden.

Zwei Drittel aus EU-Mitteln

Die Zentren sollen ein europäisches Netzwerk bilden, etwa um kritische Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Versorgungsunternehmen besser zu schützen. „Es geht vor allem darum, Risiken zu minimieren und im Ernstfall die Handlungsfähigkeit sicherzustellen“, sagte die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler.